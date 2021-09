Polizei Hagen

POL-HA: Pkw Aufbrüche im Parkhaus Elbershallen

Hagen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 18.09.2021, wurden im Parkhaus der Elbershallen, in der Zeit zwischen 23:00 - 03:40 Uhr von unbekannten Tätern zwei Pkw aufgebrochen. Dabei wurde aus einem VW und einem Dacia jeweils eine Geldbörse mit Inhalt entwendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen liegen zu lassen. Hinweise werden unter 986-2066 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell