Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Handydieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Sonntag einen 17-jährigen wohnsitzlosen algerischen Staatsangehörigen im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen, der am Tag davor einem 77-jährigen Reisenden das Handy gestohlen hatte. Die Beamten hatten den Jugendlichen aufgrund einer vorliegenden Beschreibung, gegen 16 Uhr, im Hauptbahnhof wiedererkannt, als er dort offenbar wieder nach geeigneten Opfern Ausschau hielt. Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache gebracht, wo bei ihm auch das gestohlene Handy gefunden werden konnte. Zum Tatvorwurf wollte sich der Jugendliche nicht äußern. Da er keine Ausweispapiere besaß die seinen Aufenthalt in Deutschland legitimieren konnten, wurde neben einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls auch ein Verfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Der junge Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

