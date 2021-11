Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Diebstahl mit Waffen - Festnahme durch Bundespolizei

Frankfurt am Main (ots)

Am Mittwoch, 3. November 2021, konnten Beamte der Bundespolizei einen 26-Jährigen nach versuchten Diebstahl mit Waffen festnehmen. Durch eine Zeugenaussage erhielt die Bundespolizei Kenntnis von einem männlichen Täter, der mittels Werkzeug versuchte das Schloss eines Motorrollers im Bereich des Busbahnhofs am Hbf Frankfurt aufzubrechen. Wie sich bei einer späteren Durchsuchung des Mannes zeigte, führte dieser während der Tathandlung eine geladene Schreckschusswaffe griffbereit mit sich. Zudem wurde bei ihm ein Tütchen mit weißen Pulver, vermutlich Betäubungsmittel, aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an. Als der 26-Jährige die eingesetzte Streife bemerkte, ließ er von der Tathandlung ab und flüchtete fußläufig. Im Bereich der Karlsruher Straße konnte der Mann jedoch vorläufig festgenommen werden. Gegen den 26-Jährigen Mann wurde u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl mit Waffen im Versuch eingeleitet.

