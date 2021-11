Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Widerstand gegen Bundespolizisten nach Körperverletzung

Wiesbaden / Frankfurt am Main (ots)

Am Dienstag, 2. November 2021, randalierte eine 41-Jährige in einem Blumenladen im Wiesbadener Hauptbahnhof. Die Frau beleidigte eine Mitarbeiterin ohne ersichtlichen Grund, kam der Aufforderung des Inhabers, den Laden zu verlassen, nicht nach und zerstörte stattdessen unvermittelt mehrere Waren. Als die randalierende Frau durch den Besitzer aus dem Laden gedrängt wurde und hierbei zu Boden fiel, schlug sie dem 56-Jährigen zudem in dessen Gesicht. Er wurde hierbei nicht verletzt.

Beamte der Bundespolizei konnten die 41-jährige Frau im Anschluss auf dem Vorplatz festnehmen. Sie verweigerte jegliche Angaben zu ihrer Person und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Auf dem Weg zur Dienststelle sperrte sich die Frau gegen die Maßnahme und ließ sich fallen. Um weitere Fluchtversuche sowie weiteren Widerstand zu unterbinden, wurden der Frau Handfesseln angelegt.

Nachdem die Personalien der alkoholisierten Frau festgestellt und gegen sie u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurde, verblieb sie anschließend auf freien Fuß.

