POL-PDNW: (Freinsheim) - beim Ausparken Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am 12.02.2022 gegen 19:30 Uhr wurde ein auf einem Supermarktparkplatz in der Herxheimer Straße in Freinsheim abgestellter Mitsubishi Eclipse Cross beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Passat beschädigte beim Ausparken das Heck des ordnungsgemäß geparkten Mitsubishi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Da sich die Beifahrerin und deren Sohn noch im Fahrzeug befanden, konnten sie sich das Kennzeichen des VW notieren und die Polizei verständigen. Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt wurden aufgenommen. Gegen den noch unbekannten Fahrer wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

