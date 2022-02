Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Alarmmelder in Küche löst aus

Schramberg-Heiligenbronn (ots)

In der Küche einer Förderschule im Kloster hat am Dienstagmorgen kurz nach fünf Uhr ein Melder einen falschen Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit 35 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen an. Wie es sich vor Ort herausstellte, war der Alarm wegen Abfällen ausgelöst worden. Es gab keinerlei Brandentwicklung und auch keinen Schaden. Die Wehr rückte nach einer Überprüfung der Meldeanlage wieder ab.

