Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Auffahrunfall mit hohem Blechschaden (14.02.22)

Singen (ots)

Hohen Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 10.40 Uhr auf der Straße "Zolltafel". Eine 64-jährige Audi-Fahrerin hielt vor der Einfahrt in den Kreisverkehr Steißlinger Straße an. Eine hinter ihr fahrende 56-Jährige mit einem Chrysler Crossfire reagierte zu spät und fuhr auf den wartenden Audi auf. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro. Beide Autos sind durch die Kollision so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell