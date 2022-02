Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Brennendes Auto löst Feuerwehreinsatz aus (14.02.22)

Singen (ots)

Zu einem Brand eines Autos ist es am Montagabend, gegen 21.05. Uhr, auf dem Betriebshof einer Abschleppfirma in der Gottlieb-Daimler-Straße gekommen. Ein Audi A3 war am Vortag nach einem Unfall mit Totalschaden abgeschleppt worden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das Auto in Brand und musste von der Feuerwehr Singen gelöscht werden. Diese war mit sechs Fahrzeugen und 30 Helfern vor Ort. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

