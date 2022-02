Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet (12.02.22)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag, zwischen 7.00 und 18.30 Uhr, einen auf der Sankt-Gebhard-Straße geparkten roten Hyundai i10 an der Heckstoßstange beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Konstanz unter Tel. 07531 995-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell