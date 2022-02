Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen) VW kommt auf Gegenspur

Deißlingen (ots)

Weil eine 22-jährige VW-Fahrerin am Montag in der Bismarckstraße zu weit auf die Gegenfahrbahn kam, prallte sie mit einem Kia eines 58-Jährigen zusammen. Die junge Frau kam mit ihrem Van kurz nach 15 Uhr von der Augustenstraße und bog nach rechts in einem zu großen Bogen in die Bismarckstraße ein. Der entgegenkommende Kia-Fahrer wich zwar noch nach rechts auf den Gehweg aus, konnte aber einen Zusammenstoße nicht mehr verhindern. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei zusammen auf über 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

