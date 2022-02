Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Gefährlicher Biberfraß (14.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Gefahrenstelle an der Bundesautobahn 81 entschärfen mussten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei am Montag gegen 16.30 Uhr. Biber hatten eine Esche so stark angenagt, dass diese drohte, auf die Autobahn zu fallen. Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle kurzzeitig ab, damit die Mitarbeiter den Baum gefahrlos fällen konnten. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

