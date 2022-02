Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebe klauen Handtasche aus Auto (14.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Diebstahl zum Opfer gefallen ist eine Frau am Montag gegen 16 Uhr auf der Straße "Beim Enggäßle". Eine 54-Jährige kam nach einem Einkauf in einem Supermarkt zu ihrem Auto und bemerkte zunächst das Fehlen ihrer Autoschlüssel. Dann stellte sie fest, dass Unbekannte auch ihre Handtasche, die auf dem Beifahrersitz ihres Auto lag, gestohlen hatten. Darin befanden sich persönliche Unterlagen, Dokumente und ein Handy. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

