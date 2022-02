Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wasser tropft in Wohnung (15.02.2022)

Furtwangen (ots)

Ein Notfall rief Polizei und Feuerwehr am Dienstag gegen 1 Uhr in eine Wohnung auf der Friedrichstraße auf den Plan. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkte Wasser, das aus einer Zimmerdecke tropfte und in einen Stromverteilerkasten lief. Die alarmierte Feuerwehr stellte den Strom ab und mussten gewaltsam die Tür der darüber liegenden Wohnung öffnen, da die Inhaberin auf Klopfen und Klingeln nicht öffnete. Sie fanden die Frau, eine ältere Dame, tief schlafend vor. In ihrem Bad herrschte Überschwemmung, da sie einen Abfluss mit Wäsche verstopft und den Wasserhahn nicht geschlossen hatte. Nach Freilegen des Abflusses konnte das Wasser ablaufen. Ob und welche Schäden durch das Überlaufen entstanden sind, konnten die Helfer noch nicht sagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell