Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen-Neukirch/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Verdacht auf Rauchgasvergiftung nach Garagenbrand (14.02.2022)

Furtwangen (ots)

Ein brennendes Auto in einer Garage auf der Hauptstraße hat am Montag gegen 15.30 Uhr die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Im Haus eines 66-Jährigen löste ein Rauchmelder aus. Als der Mann nach der Ursache schaute, bemerkte er Rauch, der aus der Garage des Hauses kam. Dort hatte sich im Motorraum eines geparkten Audi A3 Sportback ein Brand entwickelt, der über die Garage auf einen Balkon und Teile der Fassade zu griff. Der Eigentümer versuchte erfolglos, den Audi aus der Garage zu fahren. Es gelang ihm jedoch, ein zweites Auto vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Dabei atmete er Rauch ein und kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die mit 32 Helfern angerückte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf insgesamt rund 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell