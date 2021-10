Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211015 - 1243 Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht ereignete sich auf der BAB 5, Fahrtrichtung Kassel in Höhe Eschborn, ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Gegen 00:00 Uhr wechselte der 43-jährige Fahrer eines Porsche den Fahrstreifen nach links, übersah dabei nach bisherigen Erkenntnissen einen herannahenden BMW, der nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und auf das Heck des Porsche auffuhr. Der BMW prallte linksseitig gegen die Betonleitwand, der Porsche schleuderte über alle Fahrstreifen und kollidierte dann mit einem in einer Nothaltebucht stehenden Lkw. Der Porschefahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Boliden befreit werden. Sowohl er, als auch der 29-jährige Fahrer des BMW, wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf mehr als 150.000 Euro.

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell