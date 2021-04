Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddieb geschnappt

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (22.04.21) meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle. Er hatte soeben einen Mann beobachtet, als dieser sich ein teures E-Bike aus der Garage eines Fahrradgeschäfts in der Roonstraße gegriffen und anschließend in Richtung Pastorplatz aus dem Staub gemacht hatte. Weit kam er nicht: Eine Streife konnte den 37-jährigen Tatverdächtigen wenige Minuten später in der Oranienstraße mitsamt dem entwendeten Fahrrad stoppen und zur Rede stellen. Gegenüber den Beamten gab er an, dass das Fahrrad "irgendwo so herumgestanden hatte". Der 37-Jährige wurde nach der Feststellung seiner Personalien entlassen und des Platzes verwiesen; "per pedes" natürlich. Das Zweirad wurde - zur großen Freude des Inhabers - sofort zum Geschäft zurück gebracht. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell