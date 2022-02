Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW)Zwei Unfälle an gleicher Stelle

Schramberg-Sulgen (ots)

Zwei Unfälle hat die Polizei am Dienstag nahezu an der gleichen Stelle in der Sulgauer Straße aufgenommen. Morgens um 8 Uhr war eine 22-Jährige in ihrem Citroen von der Hardtstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie kurz vor dem Wittumweg zu spät bemerkte, dass eine vor ihr fahrender 32-Jährige mit ihrem VW anhalten musste. Sie krachte ins Heck des Vans, wobei an ihrem Auto die Airbags auslösten. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Autos entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Sie mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Am Nachmittag kurz nach 14 Uhr ereignete sich nahezu an der gleichen Stelle ein weiterer Unfall. Allerdings mit einem deutlich geringeren Schaden. Ein 82-jähriger Autofahrer hatte bei Einfahren in den fließenden Verkehr ein vorbeifahrendes Auto gerammt. Diesen Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell