POL-KN: (VS-Schwenningen) Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall (14.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Heftig gekracht hat es bei einem Unfall am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Straße "Nordring Schwenningen". Ein 36-jähriger Seat Fahrer fuhr in Richtung Schwenningen und musste an einem Kreisverkehr bei der Hans-Kohler-Straße abbremsen. Ein nachfolgender 58-jähriger Ford Fahrer reagierte zu spät und fuhr heftig auf den haltenden Seat Terraco auf. Dabei erlitt dessen Fahrer leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Den Blechschaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf insgesamt rund 13.000 Euro.

