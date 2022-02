Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich (15.02.2022)

Königsfeld (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße 5725 zwischen Brogen und Peterzell. Eine 61-jährige Fiat Panda Fahrerin kam auf der Fahrt in Richtung Peterzell auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und nach rechts von der Straße ab. Dort überschlug sich ihr Auto, wobei die Frau unverletzt blieb. Am Fiat entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell