Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Imbiss an der Hammer Straße - Täter auf frischer Tat vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (30.9., 20:37 Uhr) an der Hammer Straße zwei Imbisseinbrecher auf frischer Tat festgenommen.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie drei Männer versuchten mit einem Brecheisen die Tür zu dem Grill aufzubrechen und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, schmissen die Täter das Werkzeug zur Seite und fuhren mit ihren Fahrrädern in Richtung Hohe Geest davon. Weitere Polizisten fingen zwei der flüchtenden Einbrecher an der Hammer Straße ab und nahmen die beiden 17-Jährigen vorläufig fest.

Ein Polizist wurde bei der Festnahme eines Einbrechers am Knie verletzt und war nicht mehr dienstfähig.

Der dritte unbekannte Tatverdächtige querte mit seinem Fahrrad die Hammer Straße in westliche Richtung und flüchtete unerkannt über den Fußweg zum Vennheideweg. Er ist etwa 16 bis 20 Jahre alt, war mit einer schwarzen Jacke mit weißem Nike-Zeichen sowie roter Aufschrift ("Just do it") auf dem Rücken bekleidet und war mit einem blauen Fahrrad unterwegs.

Ermittlungen ergaben, dass ein Fahrrad der Einbrecher ersten Erkenntnissen zufolge aus einem Diebstahl stammt. Die Polizisten stellten die Räder und das Brecheisen sicher. Die beiden 17-Jährigen erwarten Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell