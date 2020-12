POL-IZ: 201214.4 Itzehoe: Alkoholisiert und ohne Führerschein in nicht angemeldetem Auto unterwegs

Polizeidirektion Itzehoe

Dank des Hinweises eines Zeugen hat eine Streife am Samstagmittag einen Autofahrer in Itzehoe ermitteln können, der mit abgelaufenen Kennzeichen, ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss in einem Wagen unterwegs gewesen ist. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 15.00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, das in Breitenburg mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen vor ihm fuhr. Er folgte dem VW bis nach Wellenkamp, wo der Fahrer parkte und sich in ein Mehrfamilienhaus begab. Den eintreffenden Beamten beschrieb der Zeuge den Verdächtigen sehr genau, so dass die Einsatzkräfte den Mann in dem Wohnhaus ausfindig machen konnten. Bei ihm handelte es sich um einen 43-Jährigen, der einräumte, keinen Führerschein zu besitzen und keine Zeit gefunden zu haben, seinen Crafter ordnungsgemäß anzumelden. Zudem gab der in Dithmarschen Lebende an, nicht nüchtern zu sein, leugnete allerdings, das Auto gefahren zu haben. Dies erschien den Beamten aufgrund der Zeugenaussage jedoch wenig glaubhaft. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem Beschuldigten an - ein zuvor absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,32 Promille. Die Ordnungshüter stellten die Fahrzeugschlüssel des VWs sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

