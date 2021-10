Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher von der Kirch- und Lönsstraße sitzt in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Bewohner entdecken Einbrecher am Fenster - Polizisten nehmen 23-Jährigen fest - Vorführung beim Haftrichter folgt" (ots vom 30.9., 10:55 Uhr)

Der Einbrecher, den Polizisten am Mittwochnachmittag (29.9.) festgenommen hatten, sitzt in Untersuchungshaft.

Der 23-Jährige wurde an der Kirch- und der Lönsstraße von Bewohnern überrascht, als er versuchte in deren Wohnungen einzubrechen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster erließ ein Richter am Donnerstag (30.9.) Haftbefehl gegen den festgenommenen Tatverdächtigen.

