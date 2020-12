Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll verhindert Zigarettenschmuggel

Über 16.000 Zigaretten am Bremer Flughafen sichergestellt

BremenBremen (ots)

Am Mittwoch, 2. Dezember 2020 hat der Zoll am Flughafen Bremen bei der Gepäckkontrolle eines 43-jährigen Reisenden über 16.000 Zigaretten sichergestellt. Die Tabakwaren sind bei einer Röntgenkontrolle des Reisegepäcks durch den Zoll entdeckt worden. Der Reisende gab an, die Waren in Frankreich weiter verkaufen zu wollen. Beim Zoll angemeldet hatte er sie nicht.

"16.000 im Reiseverkehr am Flughafen eingeschmuggelte Zigaretten, das ist schon eine ziemlich große Menge," sagt Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Bei gewerblich eingeführten Zigaretten hätte bereits vorher die Tabaksteuer durch Anbringen der Steuerzeichen entrichtet werden müssen. Ohne ordnungsgemäß angebrachte Steuerzeichen sind die Zigaretten nicht verkehrsfähig und werden sichergestellt", erläutert Tödter weiter.

Die fällige Tabaksteuer in Höhe von fast 3.000 Euro ist vom Reisenden dennoch zu entrichten. Zudem wurde gegen ihn ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

