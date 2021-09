Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirf (ots)

Am Donnerstag, den 16.09.2021 gegen 07:15 Uhr kam es auf der K118 zwischen Kirf und Dittlingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte fuhr ca. 500m nach dem Ortsausgang Kirf in eine Linkskurve ein, als es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Unfallgegner kam. Dabei fuhr der unbekannte Fahrer über die Fahrbahnmitte hinaus, sodass die jeweiligen Außenspiegel beider Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der unbekannte Fahrer fuhr in Richtung Kirf davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern und seine Personalien anzugeben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Opel Astra mit Saarburger Kennzeichen handeln.

Die Polizei bittet darum, bei Hinweisen zu dem Unfallbeteiligten Fahrzeug die Polizeiinspektion Saarburg (Tel: 06581-9155-0) zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell