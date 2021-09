Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigter PKW

Nittel (ots)

Am Freitag, 17.09.2021 zwischen 17.15-17.39 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Weingutes Apel in Nittel ein schwarzer Kia Nitro beschädigt.

Der PKW stand ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Weingutes Apel in der Straße "In der Abswies". Unbekannte/r Täter steckten in den Kühlergrill des Fahrzeuges eine ca. 1 cm dicke Eisenstange. Hierdurch wurde der Kühler des Fahrzeuges erheblich beschädigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell