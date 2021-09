Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am Mittwoch, den 15.09.2021 wurde im Zeitraum 12:50 - 18:45 Uhr auf einer eingezeichneten Parkfläche nahe des Rewe-Getränkemarktes in 54497 Morbach, Am Dreieck, ein dort parkender PKW der Marke Opel, Insignia beschädigt. Es konnte durch die Geschädigte ein Schaden an der linken hinteren Stoßstange festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach.

