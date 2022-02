Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Vorfahrt missachtet - Unfall verursacht (15.02.22)

Singen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagmittag auf der Kreuzung Rielasinger Straße und Georg-Fischer-Straße passiert ist. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem Mercedes auf der Rielasinger Straße. An der Kreuzung bog er nach rechts in die Hombergerstraße ab. Dabei kollidierte er mit einem von links kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes Sprinter eines 34-Jährigen. Beim Zusammenstoß blieben beide Fahrer unverletzt.

