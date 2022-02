Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. RW) Polo kommt ins Rutschen

Hardt (ots)

Weil es glatt war, ist ein VW-Polo-Fahrer am Mittwochmorgen beim Einparken in der Gewerbestraße ins Rutschen gekommen. Der 32-Jährige am Steuer des Kleinwagens prallte zunächst gegen einen geparkten Dacia, der wiederum auf einen VW Tiguan geschoben wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden an den Autos auf etwa 7000 Euro. Der Unfallverursacher wurde von der Polizei belehrt und verwarnt.

