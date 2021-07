Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drogenfahrt mit gestohlenem Pkw gestoppt - Einbrüche - Diebstahl auf Baustelle

Fulda (ots)

Diebstahl auf Baustelle

Fulda - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstagabend (15.07.) und Freitagmorgen (16.07.) Zutritt zu einem Lagerplatz einer Großbaustelle im Landwehrweg im Stadtteil Neuenberg. Dort entnahmen sie aus einem Tankbehälter mehrere hundert Liter Diesel und knackten mittels Werkzeug das Schloss eines Baucontainers. Aus diesem entwendeten sie Kanister zum Abtransport des geklauten Kraftstoffes. Insgesamt brachen die Unbekannten zwei Container - einen davon mit massiver Gewalt - auf, bei einem weiteren blieb es ein Versuch. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.550 Euro. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 450 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl gescheitert

Fulda - Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Diebstahl eines Rollers Samstagnacht (17.07.), gegen 01.25 Uhr, scheiterte. Er beobachtete zwei unbekannte Personen, wie sie in der Petersberger Straße einen mit Lenkradschloss gesicherten Roller aus dem Garten eines Bewohners trugen. Als die Täter den Mann entdeckten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab, stellten den Roller zurück und flüchteten.

Versuchter Diebstahl aus Kfz-Werkstatt

Eiterfeld - Mittels Werkzeug hebelten unbekannte Täter zwischen Freitagabend (16.07.) und Samstagmorgen (17.07.) in der Bahnhofstraße die Tür einer Garage einer Kfz-Werkstatt auf. Dort entnahmen sie aus einer Sicherungsbox drei Gasflaschen, die sie zum Abtransport bereitstellten. Dabei wurden die Täter vermutlich gestört, weshalb sie das Betriebsgelände ohne Diebesgut verließen.

Drogenfahrt mit gestohlenem Pkw gestoppt

Fulda - Eine Streife wurde am Samstag (17.07.) auf einen weißen Mercedes aufmerksam, der seit Montag (13.07.) in Fulda als gestohlen galt und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 27-jährige Fahrzeugführer aus Fulda war gegen Mittag in der Dalbergstraße unterwegs und reagierte auf keine Haltesignale der Streife. Der Mann überfuhr bei dem Versuch, der Kontrolle zu entgehen, zwei rote Ampeln und konnte schlussendlich aufgrund des aufgestauten Verkehrs an der Kreuzung Rangstraße / Frankfurter Straße gestoppt werden. Da der 27-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Fuldaer entlassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Versuchter Wohnungseinbruch

Hünfeld - Unbekannte Täter versuchten zwischen Donnerstagabend (15.07.) und Sonntagabend (18.07.) in den Keller eines Einfamilienhauses in der St.-Antonius-Straße im Stadtteil Großenbach einzubrechen. Der Versuch, die Kellertür mittels unbekanntem Werkzeug aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell