Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen - Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Taschendiebe im Einkaufsmarkt (16.02.2022)

St Georgen / Bad Dürrheim (ots)

Zugeschlagen haben Taschendiebe in Einkaufsmärkten in St. Georgen und Bad Dürrheim am Montag und Mittwoch. In einem Markt auf der St. Georgener Industriestraße klauten Unbekannte am Montag gegen 12.30 Uhr einen Geldbeutel einer 71-Jährigen, während sie beim Einkaufen war. Die Frau trug ihre Geldbörse in einer Jackentasche was die Diebe jedoch nicht daran hinderte, sie unbemerkt stehlen zu können. Am Mittwoch schlugen Diebe in einem Einkaufsmarkt des gleichen Discounters auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße in Bad Dürrheim zu. Dort klauten sie gegen 10.30 Uhr einer Frau die Geldbörse aus einem Einkaufswagen, als sie diesen einen Moment unbeaufsichtigt ließ. In beiden Fällen erbeuteten die Diebe Bargeld und EC-Karten.

