POL-D: Eller - 22-Jähriger verletzt Busfahrer und versucht Kasse zu entwenden - Festnahme

Eller - 22-Jähriger verletzt Busfahrer und versucht Kasse zu entwenden - Festnahme

Sonntag, 26. September 2021, 17:55 Uhr

Nachdem gestern ein Mann einen Busfahrer in Eller angegriffen und verletzt hatte, musste das Opfer in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 22 Jahre alte Tatverdächtige hatte den Busfahrer mehrfach geschlagen und versucht die Kasse zu entwenden. Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten konnten den Mann im Nahbereich festnehmen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Rheinbahn-Angestellte mit dem Bus der Linie 724. Nachdem an der Haltestelle Jägerstraße Fahrgäste ein- und ausgestiegen waren und er seine Fahrt fortgesetzt hatte, klopfe plötzlich ein Mann gewaltsam gegen die Hintertür des Busses. Als der Fahrer anhielt und die Tür öffnete, griff der Mann den 48-Jährigen unvermittelt an und schlug auf ihn ein. Im Anschluss versuchte der Tatverdächtige die Kasse des Busses aus der Verankerung zu reißen und flüchtete sodann. Beamte nahmen den bereits mehrfach in Erscheinung getretenen 22 Jahre alten Deutschen im Nahbereich fest. Der 48-jährige Geschädigte kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

