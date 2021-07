Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Terrassentür aufgehebelt

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Dienstag (27. Juli) stellten Zeugen fest, dass die Terrassentür eines Hotels an der Boss-Fremery-Straße aufgehebelt worden war. Die Tat dürfte sich vermutlich zwischen 16 Uhr am Montag (26. Juli) und 11 Uhr am Dienstag (27. Juli) ereignet haben. Ob die Täter aus den Räumlichkeiten etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

