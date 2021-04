Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis RW) Verkehrsunfallflucht in 2 Fällen (17.04.2021)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Heerstraße zwischen der Hausnummer 119 und 127 an zwei geparkten Fahrzeugen die Spiegel beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte offensichtlich in der Vorbeifahrt die Spiegel eines Pkw Suzuki Swift und eines Pkw Opel Vivaro. Die Spiegel wurden hierbei umgeklappt und erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741/477-0 erbeten.

