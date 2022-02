Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Mazda beschädigt

Emmerich (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (5. Februar 2022) zwischen 12:30 und 17:30 Uhr einen grauen Mazda 3 beschädigt, der auf der Netterdenschen Straße in Höhe Hausnummer 19 am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand eine Beule am Radkasten vorne links. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Zeugenhinweise werden daher von der Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell