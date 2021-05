Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Brand in Mehrfamilienhaus - drei Personen verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße Im Buschkamp hat es am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein 55-jähriger Bewohner musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 31-jährige Bewohnerin und ein 11-jähriges Mädchen wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht - mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand im Keller entstanden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern noch an.

