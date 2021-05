Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 14-Jähriger stürzt nach Zusammenstoß mit Auto

Recklinghausen (ots)

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Dorsten fuhr am Samstag, um 18 Uhr, auf der Lembecker Straße in Richtung Rahder Straße. Zeitgleich querte ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Dorsten die Lembecker Straße kurz vor der Gemener Straße. Er nutze die Fußgängerfurt. Es kam zum Zusammenstoß. Der 14-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

