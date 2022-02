Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchte Estin zahlt Geldstrafe an Bundespolizei

Kleve - Weeze (ots)

Am 23.02.2022 überprüften Beamte der Bundespolizei Reisende am Flughafen Niederrhein. Um 12:45 Uhr stellten die Bundespolizisten fest, dass eine 32 - jährige Estin welche nach Estland ausreisen wollte, von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Haftbefehl gesucht wurde. Im Jahr 2017 hatte das Amtsgericht Stuttgart wegen Betrug einen Strafbefehl gegen sie erlassen. Gegen die 32 - Jährige war eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verhängt worden. Weiterhin hatte sie noch Kosten in Höhe von 111,45 Euro Kosten zu zahlen. Durch die Zahlung der 1311,45 Euro entging die Frau einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen.

