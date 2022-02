Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet verurteilten Verkehrssünder

Düsseldorf (ots)

Einen Fahndungserfolg verzeichnete die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am späten Abend des gestrigen Mittwochs (23.02.2022). Während der Einreisekontrolle eines Fluges aus Kap Verde kontrollierten die Beamten einen 29-jährigen Mann, der zur Fahndung ausgeschrieben war.

Die Staatsanwaltschaft Köln hatte bereits im November 2019 einen Haftbefehl wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den im Juli 2019 verurteilten belgischen Staatsangehörigen erlassen. Da sich dieser der ergangenen Strafantrittsladung nicht gestellt hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben.

Der in Belgien lebende Mann konnte seine Heimreise jedoch fortführen, da er die Geldstrafe in Gesamthöhe von 1.200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und so die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 40 Tagen abwenden konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell