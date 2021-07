Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Falsche Mitarbeiter der Stadt durchsuchen Schubladen in Rosbach + Gerade noch rechtzeitig - Falsche Stadtwerkemitarbeiter unterwegs in Bad Vilbel + u.a.

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 09.07.2021

Falsche Mitarbeiter der Stadt durchsuchen Schubladen Rosbach: Als Mitarbeiter der Stadt Rosbach gaben sich Montag (5.7.) gegen 17.30 Uhr zwei Männer in Ober-Rosbach aus. Unter dem Vorwand eine Ratte sei im Haus und dem damit verknüpften Angebot, sie zu suchen, verschafften sich die zwei mutmaßlichen Arbeiter Zugang zu einem Haus in der Kurt-Schumacher-Straße. Sie täuschten damit eine 81-Jährige über ihr wahres Ansinnen. Denn im Beisein der betagten Dame suchten sie in den Schränken und Kommoden vermutlich eher Schmuck und Bargeld. Der Schwindel kam am Tag darauf ans Licht, nachdem der Sohn der Frau von dem Vorfall erfuhr. Er schaltete die Polizei ein. Ob die Gauner fündig wurden, ist noch nicht klar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Trickdiebstahls und bittet um Hinweise zu den beiden Männern. Einer der beiden soll ca. 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß sein und eine kräftige Statur haben. Dieser Mann habe kurze schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Der zweite Gauner sei etwas größer und jünger gewesen. Er habe eine schlanke Statur und kurze braune Haare. Es habe sich vermutlich um einen Deutschen gehandelt. Auch er habe akzentfreies Deutsch gesprochen. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen und fragt: Wer hat die beiden Männer am Montag im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße gesehen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen? Gibt es Hinweise auf ein Fahrzeug, das die beiden Männer nutzten? Versuchten die beiden möglicherweise auch an anderer Stelle ihr Glück? Zeugen werden gebeten, sich unter der o.a. Rufnummer mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

In den Graben

Nidda: Auf regennasser Straße kam am Donnerstag (8.7.) ein Audi auf der Landstraße 3138 zwischen Harb und Ulfa ins Schleudern. Gegen 20.15 Uhr brach das Heck des PKW aus, so dass das Fahrzeug in den Böschungsbereich kam, sich drehte und mit der Front in einem Bach liegen blieb. Grund für den Kontrollverlust war offenbar nicht angepasste Geschwindigkeit. Die 38-jährige Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihren stark beschädigten Audi holte ein Abschleppfahrzeug aus dem Graben. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Gerade noch rechtzeitigt - Falsche Stadtwerkemitarbeiter unterwegs Bad Vilbel: Angeblich aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage, gaben zwei Männer am Donnerstag (8.7.) in der Kurt-Moosdorf-Straße vor, nach den Rohrleitungen eines Hauses sehen zu müssen. Sie klingelten gegen 18.35 Uhr und gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Dem 78-jährigen Bewohner erklärten sie in gutem Deutsch, dass sie sich um die Dichtigkeit der Leitungen sorgen würden. Der Senior ließ die beiden mutmaßlichen Arbeiter ins Bad, bekam aber plötzlich Zweifel an der Aufrichtigkeit der beiden. Er verlangte deshalb die Vorlage eines Ausweises. Als sie diesen nicht vorlegen konnten, verwies der rüstige Mann sie unverrichteter Dinge des Hauses. Die Vorsicht des Mannes war angebracht. Eine Rückfrage bei den Stadtwerken ergab, dass es sich tatsächlich um keine Arbeiter von dort handelte. Vielmehr suchten die beiden einen Vorwand um ins Haus zu gelangen, um dort bei Gelegenheit Wertsachen zu stehlen. Das Misstrauen kam dem Mann in der Kurt-Moosdorf-Straße gerade noch rechtzeitig. Die Männer hatten keine Gelegenheit Beute zu machen. Die Polizei warnt davor Fremde in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie nur dann Handwerker in die eigenen vier Wände, wenn Sie diese auch selbst beauftragt haben. Öffnen Sie die Tür nicht sofort, sondern schauen Sie sich die Personen durch den Türspion oder ein Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur mit vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und rufen Sie die Polizei, wenn sich jemand Zutritt verschaffen möchte. Weitere Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ im Internet.

