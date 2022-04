Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Start der Motorradsaison 2022

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen/Esslingen/Tübingen/Zollernalbkreis: Die Motorradsaison 2022 hat begonnen

Auch wenn der April 2022 bislang noch nicht mit vielen Sonnenstunden aufwarten konnte, so stehen sicherlich schon sämtliche Maschinen in den Garagen für die diesjährige Motorradsaison bereit. Der sonnenreiche März hingegen lockte schon etliche Motorradfahrende hinaus ins Freie.

Doch gerade die oft empfundene unbeschwerte Zeit auf dem Rücken des Zweirads hat leider auch ihre Schattenseiten. Aller (Neu-)Anfang ist nämlich bekanntlich schwer. Und gerade zu Saisonbeginn, wenn die Übung schlicht noch fehlt, besteht ein erhöhtes Unfallrisiko. Um dieses so weit wie möglich zu reduzieren, gilt es ein paar Dinge zu beachten.

Ein Motorrad hat keine Knautschzone. Bei Unfällen - egal wer sie verursacht - sind die Fahrerinnen und Fahrer gegenüber Pkw oder Lkw immer im Nachteil. Wer mit diesem Bewusstsein unterwegs ist und seine Fahrweise entsprechend anpasst, der trägt viel dazu bei, seine Motorradfahrten möglichst unfallfrei genießen zu können.

Auch die Beschaffenheit der Straße spielt für Motorradfahrende eine wichtige Rolle. Immerhin ist die Fläche des Bodenkontakts der beiden Räder mit dem Asphalt zusammengenommen in der Regel kaum größer als ein DIN-A5-Blatt. Überbleibsel vom Winter, wie Salz und Splitt oder vom Frost aufgerissene Schlaglöcher stellen besondere Gefahren dar. Ebenso schattige Kurven, Strecken in Waldstücken oder sonst verunreinigte Straßen, auf denen es schnell glatt werden kann.

Nicht nur um auf solche Straßenverhältnisse möglichst gut vorbereitet zu sein, ist die Routine im Handling der Maschine besonders wichtig. Und dieses Handling muss nach einer monatelangen Zweirad-Abstinenz natürlich erst wieder neu eingeübt werden. Das langsame Herantasten an die Geschwindigkeit und die Schräglage sind gerade am Anfang für Bikerinnen und Biker unerlässlich - nicht nur praktisch, sondern auch mental. Sich gedanklich bereits vor Fahrtantritt auf kritische Situationen vorzubereiten, ist ebenso empfehlenswert. Fahrsicherheitstrainings sind gerade im Frühjahr eine optimale Möglichkeit, sich unter kontrollierten Rahmenbedingungen wieder an die Maschine zu gewöhnen.

Nicht zuletzt sollte das Bike nach seiner oft halbjährigen Standzeit auf Herz und Nieren überprüft werden. Der technische Zustand, also unter anderem die Profiltiefe, der Reifendruck, die Bremswirkung oder die Füllstände der Betriebsflüssigkeiten verdienen zwingend besondere Aufmerksamkeit.

Damit die Zahl der Motorradunfälle mit ihren oft schweren Folgen möglichst gering bleibt, setzt das Polizeipräsidium Reutlingen auch in diesem Jahr wieder verstärkt auf Präventionsaktivitäten, bei denen ganz gezielt der persönliche Austausch mit den Bikerinnen und Bikern gesucht wird und die Aufklärung im Vordergrund steht. Ein entsprechender Aktionstag mit Partnern aus der Verkehrssicherheitsarbeit ist bereits für den 22. Mai 2022 in Hülben geplant. Hierzu erfolgt noch eine gesonderte Einladung.

Wohl wissend, dass die überwiegende Mehrheit der Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer überlegt auf den Straßen unterwegs ist und sich an die Verkehrsregeln hält, so wird die Polizei in den kommenden Monaten dennoch wieder zahlreiche Kontrollen durchführen, insbesondere entlang beliebter Ausflugsstrecken.

Weitere wertvolle Tipps und Hinweise rund um die Faszination Motorrad erhalten Sie auch im Internet unter dem Link www.gib-acht-im-verkehr.de.

Zusatzinformation:

Im Jahr 2021 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen insgesamt 446 Motorradunfälle (ab 125 ccm), bei denen sechs Biker getötet, 108 schwer und 254 leicht verletzt wurden. Mit 30,6 Prozent oder 72 Fällen ist Geschwindigkeit die Hauptunfallursache bei den von Motorradfahrern verursachten Unfällen (235). Nicht immer handelt es sich um Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit, vielmehr spielt oft die sogenannte "nicht angepasste Geschwindigkeit" - z.B. an das eigene Fahrvermögen, die Straßenverhältnisse oder den Straßenverlauf - eine Rolle. Bei speziellen Kontrollaktionen auf den beliebten Ausflugsstrecken wurden in der Motorradsaison 2021 rund 800 Motorradfahrende kontrolliert. Dabei traten 500 Verstöße zutage, 290 davon wegen überhöhter Geschwindigkeit. Rund 130 Mal wurden technische Mängel festgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell