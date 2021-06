Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Verkehrsunfall infolge Sonnenblendung

Bretten (ots)

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung Eichholzstraße Ecke Gerhard-Hauptmann-Straße in Bretten-Diedelsheim zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Gesamtschaden von rund 6.500 Euro entstand und sich eine Person leicht verletzte.

Eine 53-jährige Opel-Fahrerin war gegen 20.45 Uhr auf der Eichholzstraße unterwegs als sie offenbar von der tiefstehenden Sonne sichtbeeinträchtigt war und den von rechts querenden Wagen eines 36-Jährigen übersah. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Renault in einem gegenüberliegenden Privatgrundstück zum Stehen. Die Opel-Lenkerin hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt.

