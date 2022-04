Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Raubüberfällen auf zwei Tankstellen in Reutlingen festgenommen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (RT):

Ein rascher Fahndungserfolg ist der Reutlinger Polizei am Freitagvormittag gelungen. Nach zwei Raubüberfällen auf Tankstellen kurz hintereinander konnte sie einen dringend tatverdächtigen, 22 Jahre alten Mann festnehmen.

Ein zunächst unbekannter Täter hatte gegen 7.30 Uhr eine Tankstelle in der Storlachstraße betreten, einen Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend war der Räuber mit seiner Beute geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber war erfolglos.

Kurz nach 9.30 Uhr wurde ein weiterer Überfall einer Tankstelle in der Straße In Laisen gemeldet. Dort hatte ebenfalls ein mit einem Messer bewaffneter Täter Bargeld erbeutet. Bei seiner Flucht konnte er von Angestellten der Tankstelle verfolgt werden. Die nur wenig später eintreffenden Polizeibeamten trafen den Flüchtenden bei einem nahegelegenen Einkaufscenter an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei dem 22-jährigen Deutschen konnte die mutmaßliche Beute und das bei den Überfällen möglicherweise verwendete Messer aufgefunden werden.

Der polizeilich bislang unbekannte junge Mann soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (ms)

