Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen wegen Bandendiebstahl

Lahr (ots)

Ein 22-Jähriger entwendete am Montag ein Elektrogerät aus einer Filiale in der Offenburger Straße. Kurz vor 21 Uhr flüchtete der mutmaßliche Dieb durch die Notausgangstür zu einem im Außenbereich warteten Auto, das mit drei Personen besetzt war. Nachdem der Täter das Gerät nicht in den Wagen bekam, flüchtete er damit weiter fußläufig in die Husarenstraße. Das Fahrzeug konnte zeitnah durch eine Polizeistreife mit den vier Personen festgestellt werden. Der Heranwachsende wurde vorläufig festgenommen.

/ph

