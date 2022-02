Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A7 bei Kassel; derzeit Vollsperrung Richtung Süden

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Kassel): Auf der Autobahn 7 ist es zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Kassel-Ost in Fahrtrichtung Süden gegen 14:20 Uhr zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, sind wohl zunächst zwei Pkw zusammengestoßen und im weiteren Verlauf gegen zwei Lkw gestoßen. Die beiden Autofahrer sind nach ersten Erkenntnissen schwer, aber offenbar nicht lebensgefährlich verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Die Lkw-Fahrer sind unverletzt geblieben. Alle vier Fahrzeuge sind beschädigt worden. Da sich aktuell über eine Länge von mehr als 100 Metern Trümmerteile auf der Fahrbahn befinden, ist die A 7 in Richtung Süden voll gesperrt.

Die Dauer der Sperrung kann momentan noch nicht verlässlich eingeschätzt werden.

Wir berichten nach.

