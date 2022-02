Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Trickdiebstähle in Schauenburger Discounter: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Trickdiebe haben am gestrigen Montag in einem Discounter in Schauenburg-Hoof ihr Unwesen getrieben. Unabhängig voneinander waren zwei Frauen aus Schauenburg beim Einkaufen angesprochen, abgelenkt und schließlich bestohlen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass beide Fälle auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden beschriebenen Täter geben können.

Der erste Fall in dem Discounter in der Straße "Pfingstweide" hatte sich am Morgen gegen 10:00 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war eine 64-jährige Frau an einer Warenauslage von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Die Ablenkung nutzte der Trickdieb jedoch, um der Frau unbemerkt die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche zu stehlen. Erst später fiel der 64-Jährigen das Fehlen ihres Portemonnaies auf. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 50 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann mit hellgrauen Haare und osteuropäischen Äußeren gehandelt haben, der einen ungepflegten Eindruck machte und einen beigefarbenen oder grauen Parka trug.

Der zweite Trickdiebstahl in dem Geschäft ereignete sich dann gegen 14:15 Uhr. Dort hatte eine unbekannte Frau eine 79 Jahre alte Kundin angesprochen, eine Dose Tomaten gezeigt und sie nach den kleingedruckten Inhaltsstoffen gefragt. Den Moment der Ablenkung, während die hilfsbereite Seniorin ihr den Aufdruck vorlas, nutzte die Trickdiebin jedoch für sich und entwendete die Geldbörse aus der Handtasche der Rentnerin. Als die 79-Jährige kurz danach den Diebstahl ihres Portemonnaies feststellte, hatte die Täterin den Discounter bereits schnellen Schrittes verlassen. Das Opfer beschrieb später gegenüber der Polizei eine 35 bis 40 Jahre alte und hochdeutsch sprechende Frau mit schulterlangen schwarzen Haaren und dunklerem Teint, die eine rote Strickmütze, eine schwarze Steppjacke und eine dunkle Hose trug.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Trickdiebstählen führt die Regionale Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

