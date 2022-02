Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Häuser von Einbrechern heimgesucht: Zeugen in Niederzwehren und Bad Wilhelmshöhe gesucht

Kassel (ots)

Kassel:

Am Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in den Kasseler Stadtteilen Niederzwehren und Bad Wilhelmshöhe durch bislang unbekannte Täter. Konkrete Hinweise, dass die Taten im Zusammenhang stehen, liegen den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo derzeit nicht vor. Die Kriminalbeamten suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben.

Zunächst hatte sich am Freitagabend ein Einbruchsopfer aus der Brüder-Grimm-Straße, nahe der Leuschnerstraße, bei der Polizei gemeldet. Dort hatten sich Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus, erbeuteten aber nach bisherigen Erkenntnissen nur etwas Münzgeld.

Der Einbruch in das Haus im Weichselweg, nahe des Moselwegs, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12:15 Uhr, und Sonntagnachmittag 15:15 Uhr. Nachdem die Täter ein Fenster aufgebrochen hatten, begaben sie sich in sämtlichen Räumen auf Beutezug. Mit einem geringen Münzgeldbetrag, einer Armbanduhr und einem Tablet flüchteten sie letztlich wieder über das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Einbrüche gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

