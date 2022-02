Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Unfall auf Kreuzung: Drei Kinder in Pkw schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am gestrigen Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Kreuzung Dresdener Straße / Sandershäuser Straße ein Unfall mit vier Verletzten. Zwei Pkw waren im Kreuzungsbereich zusammengestoßen. In einem der Wagen zogen sich drei Kinder schwere, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, während ihre am Steuer sitzende Mutter offenbar unverletzt blieb. Der Fahrer des anderen Pkw wurde ebenfalls verletzt. Er und die die drei Kinder wurden anschließend von den eingesetzten Rettungskräften in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der folgenschwere Zusammenstoß gegen 15:30 Uhr. Den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge war die 28 Jahre alte Frau mit ihren drei Kindern in einem Ford Fiesta auf der Sandershäuser Straße in Richtung Niestetal unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 37-Jähriger aus Kassel mit seinem Ford Mondeo die Dresdener Straße stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich war der Mondeo mit der Fahrzeugfront gegen die hintere rechte Seite des Fiestas gestoßen, woraufhin dieser noch gegen einen angrenzenden Laternenmast geschleudert wurde. Laut Zeugenaussagen soll der 37-Jährige bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Beide Pkw waren bei dem Unfall erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

