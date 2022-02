Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungen gegen Frau nach Bissattacke auf Polizeibeamte bei Demo

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Bei einer Versammlung von Corona-Maßnahmen-Kritikern am Samstagnachmittag auf dem Friedrichsplatz in Kassel hat eine 45 Jahre alte Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis zwei Polizisten jeweils in den Unterarm gebissen und dadurch leicht verletzt. Einsatzkräfte hatten die Versammlungsteilnehmer zu Beginn der Veranstaltung auf die Einhaltung der von der Versammlungsbehörde erlassenen Auflagen, insbesondere das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, hingewiesen. Einzelne Personen, die trotz dessen keine Maske aufsetzten, wurden daraufhin von den Polizisten gegen 14:45 Uhr direkt angesprochen. Unter diesen Personen befand sich auch die 45-Jährige, die auf die Ansprache der Beamten äußerst aggressiv reagierte und sich weigerte, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen. Daraufhin sollte ihre Identität festgestellt werden, wogegen sich die 45-Jährige körperlich erheblich zur Wehr setzte. Sie beleidigte die Einsatzkräfte, trat nach ihnen und biss schließlich zwei der eingesetzten Polizisten jeweils in den Unterarm. Unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt konnten die Beamten die Angriffe der Frau beenden und sie festnehmen, wobei sie leicht verletzt wurde. Im Anschluss brachten Einsatzkräfte sie bis zum Ende der Versammlung in das Polizeigewahrsam, wo sie auch einem Arzt vorgestellt wurde. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und wegen des Maskenverstoßes ermittelt. Die beiden verletzten Beamten wurden nach der Bissattacke in einem Krankenhaus behandelt und mussten ihren Dienst beenden.

Abgesehen von dem tätlichen Angriff der 45-Jährigen auf die Einsatzkräfte verlief die Versammlung mit anschließendem Aufzug und insgesamt ca. 400 Teilnehmern zwischen 14:00 und 17:45 Uhr weitestgehend störungsfrei. Insgesamt wurden acht Teilnehmer durch die Polizei von der Versammlung ausgeschlossen, weil sie trotz mehrfacher Aufforderung keine Mund-Nasen-Bedeckung anlegten. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell