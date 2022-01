Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Markus Adam ist der neue Dienststellenleiter der Polizeistation Schlüchtern

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Markus Adam ist der neue Dienststellenleiter der Polizeistation Schlüchtern

(fg) Der neue Dienststellenleiter der Polizeistation Schlüchtern heißt Markus Adam.

Am Freitag, 14. Januar 2022, führte Polizeipräsident Eberhard Möller Herrn Markus Adam offiziell in das Amt als Dienststellenleiter der Polizeistation Schlüchtern ein.

Bei der Amtseinführung des 55-jährigen Ersten Polizeihauptkommissars waren der Leiter der Polizeidirektion Main-Kinzig, Jürgen Fehler, sowie der Leiter der Abteilung Einsatz, Dirk Fornoff, im Präsidialgebäude am Spessartring in Offenbach zugegen. Alle Anwesenden wünschten Markus Adam viel Erfolg für die neue Aufgabe.

Bedingt durch den tragischen Tod des vorherigen Dienststellenleiters der Polizeistation Schlüchtern, Frank Uffelmann, im vergangenen Jahr hatte EPHK Markus Adam bereits kommissarisch die Dienststellenleitung in Schlüchtern inne, mit der er jetzt auch formell beauftragt wurde.

Herr Adam ist seit der Beendigung seiner Polizeiausbildung im Jahr 1985 in Hanau und im Main-Kinzig-Kreis als Polizist, zunächst im Streifendienst und im weiteren Verlauf seiner Laufbahn auch in Führungspositionen tätig, weshalb er kommunal bestens vernetzt ist. Nach seinem Studium für den gehobenen Polizeidienst versah er in der Polizeistation Hanau I (Am Freiheitsplatz) Dienst, zunächst als Streifenbeamter, dann als Vertreter des Dienstgruppenleiters und später auch als Dienstgruppenleiter sowie als Leiter der Ermittlungsgruppe. Weitere Erfahrungen sammelte er mehrere Jahre als Leiter des Sachgebietes "Sprayer" und als Vertreter der Dienststellenleitung in Maintal, bevor er zuletzt die Dienststellenleitung in Bad Orb übernahm.

Bürgerfreundlichkeit und eine professionelle sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Behörden, Gemeinden, lokalen Gremien und sonstigen Institutionen, stehen für den neuen Dienststellenleiter im Vordergrund. Einen weiteren Schwerpunkt legt der aus Freigericht stammende und in Erlensee wohnende Polizeibeamte auf die Präventionsarbeit.

Der leidenschaftliche Läufer, Schwimmer und Fahrradfahrer, möchte die gute Arbeit auf der Dienststelle im nordöstlichen Main-Kinzig-Kreis fortsetzen und nimmt die neue Leitungs-Aufgabe voller Vorfreude an.

Hinweis: Von der Amtseinführung ist ein Bild beigefügt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell