Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Geschwindigkeitskontrollstellen für die 3. Kalenderwoche 2022

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 3. Kalenderwoche 2022

(fg) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der dritten Woche des neuen Jahres die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten, an Wildgefahrenstrecken sowie in Sachen Lärmschutz.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

17.01.2022:

BAB A 66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Orb/Wächtersbach (Unfallschwerpunkt); L 3178, Bad Soden-Salmünster, zw. K 888 und L 3179, (Unfallschwerpunkt); L 2310, Mainhausen Richtung Stockstadt, (Unfallschwerpunkt);

18.01.2022:

L 3193, Langenselbold Richtung Ronneburg, (Unfallschwerpunkt); L 3347, Nidderau Richtung Roßdorf, (Unfallschwerpunkt); B 486, Offenthal Richtung Langen, zw. K 172 und L 3317, (Unfallschwerpunkt); B 486, Urberach Richtung Langen, (Wildunfallstrecke);

19.01.2022:

B 459, Dreieich Richtung Offenbach, (Unfallschwerpunkt);

20.01.2022:

B 448, Obertshausen Richtung Offenbach, (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); B 486, Urberach Richtung Langen, (Unfallschwerpunkt);

21.01.2022:

BAB A 66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster, (Lärmschutz); L 2310, Mainhausen Richtung Seligenstadt, (Wildunfallstrecke);

22.+ 23.01.2022:

BAB A 66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster, (Lärmschutz).

Offenbach, 14.01.2022, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell